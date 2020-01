Milan, svolta per Under: l’agente a Milano per trattare

MILANO – Stando a quanto riportato negli ultimi minuti da Il Messaggero, l’agente di Cengiz Ünder è a Milano per trattare con il Milan l’eventuale cessione del suo assistito. Trattativa non facile per la dirigenza rossonera, specie considerando che la Roma valuta l’esterno turco 40 milioni di euro. Il Milan vorrebbe inserire un calciatore, Suso su tutti, come contropartita per abbassare il costo dell’operazione. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio poi, una possibile soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. In tal modo si posticiperebbe ogni discorso al prossimo giugno e capire se cambiando aria i due giocatori possano ritrovare la fiducia un po’ perduta a Roma e Milano.