Milan, Suso parte solo con un’offerta all’altezza: le cifre

Milan, Suso ha chiesto la cessione

MILANO – La cessione di Suso non sarà facile. Il Milan vorrebbe ricavarne una plusvalenza importante, anche se sarebbe disposto a fare uno sconto importante sui 40 milioni di euro di clausola rescissoria presente sul contratto dello spagnolo; come riporta La Gazzetta dello Sport, è “sempre più complessa la pista che porta alla Roma, sullo sfondo resta sempre il Siviglia di Monchi, grande estimatore di Suso. In ogni caso il destino di Jesus appare segnato: se arriveranno offerte all’altezza potrà partire; in caso contrario dovrà accettare un ruolo di secondo piano e aspettare giugno”.

