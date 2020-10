Milan-Spezia, la moviola: buona la direzione di gara di Serra

Milan-Spezia, la moviola

La moviola della sfida tra Milan e Spezia, valida per la terza giornata di Serie A e arbitrata dal sig. Serra e vinta 3 a 0 dai rossoneri, non ha tanto da analizzare. La direzione di gara è stata molto buona, con una gestione oculata dei cartellini e un metro di giudizio (spesso all'inglese) che è valso sia per l'una che per l'altra squadra per tutto l'arco del match.

Unico episodio dubbio la spinta veniale con la quale Maggiore colpisce Theo in volo verso l’area di rigore: né Serra né VAR intervengono e ci sembra la decisione migliore, anche perché il fallo sarebbe cominciato fuori dai 16 metri.