Milan-Spezia, il peggiore in campo: Tonali da 5,5

Milan-Spezia, il peggiore in campo è Tonali

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Spezia, valida per la terza giornata di Serie A, è Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, schierato titolare in mediana assieme a Krunic, ha disputato una prova tutto sommato positiva, al netto di qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Pioli vuole che si prenda delle responsabilità e lui esegue cercando spesso il pallone dai compagni, ma deve essere più preciso e, in qualche occasione, più deciso. Prestazione da 5,5, ma il ragazzo ha tanta classe.