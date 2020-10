Milan-Spezia, il migliore in campo: Leao si salva con i due goal

Milan-Spezia, il migliore in campo è Leao

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Spezia, valida per la terza giornata di Serie A, è Rafael Leao. Fino al 57esimo non esattamente una grandissima partita, anzi: il solito Leao, svogliato e poco incisivo nelle giocate. Poi, spostato da esterno a punta centrale (incredibile!) si accende: due goal su tre portando la sua firma, con giocate da vero bomber d’area di rigore.

Non può essere per caratteristiche il vice Ibrahimovic e dovrebbe essere più incisivo per tutto l’arco del match, ma Pioli firmerebbe perché facesse due goal ogni partita al netto di una prestazione non brillantissima.