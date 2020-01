Milan-SPAL, la moviola: giusto togliere il rigore su Paquetà

Milan-SPAL, la moviola

MILANO – La moviola di Milan-SPAL, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e arbitrata dal signor Ghersini. Due episodi da segnalare: Paquetà, sul 3 a 0 per il Milan, interviene di spalle, con il braccio attaccato al corpo, buttandosi in scivolata, con il pallone che sbatte tra fianco e ascella: giusto non dare il rigore e bene l’arbitro nel ravvedersi dopo la consultazione al VAR.. Manca un cartellino giallo a Rebic per un brutto fallo su Tomovic.

