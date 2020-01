Milan-SPAL, il migliore in campo: Samu Castillejo è ovunque

Milan-SPAL, il migliore in campo è Castillejo

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri di Milan-SPAL è Samu Castillejo. L’attaccante spagnolo, schierato come esterno a destra nel 4-4-2 di Pioli, ha confermato i segnali di crescita messi in mostra a Cagliari con un’ottima prestazione nelle due fasi. Lo spagnolo è stato praticamente ovunque: ha lottato in fase difensiva, rincorrendo gli estensi e recuperando palloni, e fatto il suo dovere in zona offensiva, in primis con il bellissimo goal a giro di fine primo tempo. Menzione di merito anche per Theo Hernandez e Piatek, autore di un goal e di un assist. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live