Milan senza goal subiti nelle prime tre giornate: non accadeva dal 1971

Milan senza goal subiti nelle prime tre giornate

MILANO – Con il 3 a 0 sullo Spezia, successivo al 2 a 0 a Bologna e allo 0-2 al Crotone, il Milan si issa in testa alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. Tre vittorie su tre, dunque, per i rossoneri: non accadeva dal 2006. Calhanoglu e compagni, inoltre, uguagliano un’altra statistica molto più datata: era dal 1971, infatti che il Milan non subiva alcun goal nelle prime tre giornate; i rossoneri, allora, erano allenati da Nereo Rocco.