Milan, sei squadre di A su Borini: lo conferma la sua agenzia

Milan, Borini resterà in Serie A

MILANO – Il futuro di Fabio Borini sarà lontano dal Milan; ma non dall’Italia. L’attuale numero 11 rossonero, infatti, saluterà a breve il club di via Aldo Rossi per accasarsi in una tra le sei contendenti; RDF Football, l’agenzia che cura gli interessi del giocatore, ha pubblicato un post su Instagramin cui campeggia una foto con le sei squadre in corsa (Parma, Genoa, Hellas Verona, Spal, Fiorentina e Sampdoria): “Quale sarà la sua scelte? Coming soon”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live