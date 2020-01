Milan, sarà Begovic il sostituto di Reina: ecco chi è

Milan, arriva Begovic

MILANO – Sarà Asmir Begovic, secondo le ultime indiscrezioni, il sostituto di Pepe Reina al Milan nel ruolo di riserva di Gianluigi Donnarumma. Classe 1987, Begovic è bosniaco, con passaporto canadese, in questa stagione portiere del Qarabağ in prestito dal Bournemouth e della Nazionale bosniaca. Punto più alto della sua carriera è il 13 luglio 2015, quando viene acquistato per 10 milioni di euro dal Chelsea, con cui firma un contratto quadriennale. Sceglie di indossare la maglia numero 1, lasciata libera da Petr Cech, da poco passato all’Arsenal. Nella prima parte di stagione viene spesso schierato titolare a causa dell’infortunio di Thibaut Courtois. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live