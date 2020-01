Milan-Sampdoria, Ranieri: “Gara semi-perfetta, Krunic poteva essere espulso”

Milan-Sampdoria, parla Ranieri

MILANO – Claudio Ranieri, tecnico blucherchiato, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Sampdoria: "Abbiamo disputato un'ottima prestazione, ricca di compattezza, la squadra si è espressa bene e questo mi fa molto piacere. Amarezza? No, quando vieni qua devi fare la partita perfetta per vincerla e noi abbiamo sbagliato troppi goal: è stata semi-perfetta. "Abbiamo avuto sei ammoniti, non mi è sembrata una partita dura. Krunic ha colpito Chapot senza palla, vorrei rivedere il fallo perché sarebbe stato il secondo giallo".