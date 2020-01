Milan-Sampdoria, Pioli: “La squadra non è abituata a Ibra, serve più qualità”

Milan-Sampdoria, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Sampdoria: “Volevamo vincere, riprendendo il nostro campionato con una vittoria e il fatto di non esserci riusciti è deludente. Abbiamo fatto la partita, giocando un numero impressionanti di palloni nella loro area, però c’è mancata la qualità e, senza qualità e con poca precisione tecnica, diventa difficile vincere. Ci abbiamo provato fino alla fine con generosità, ma non c’è capitata l’occasione giusta”.

SULLA PRESTAZIONE: “Mi aspetto di più da tutti i giocatori del Milan, dobbiamo avere più precisione e più velocità nel far girare la palla, andando a prendere rimpalli giusti e palle sporche: avevamo bisogno di questa vittoria, dispiace che non sia arrivata”.

SU IBRA: “Impatto è stato positivo, dando presenza e sostegno e essendo un punto di riferimento. La squadra non è abituata ancora a lui, magari cercandolo più nel finale di partita, ma è normale che manchino un po’ di conoscenze reciproche che cresceranno in futuro sicuramente”:

REAZIONE DOPO BERGAMO: “Qualità non è solamente nel passaggio ma nelle scelte da fare, abbiamo speso tanto dal punto di vista mentale. La disastrosa sconfitta di Bergamo ci è rimasta dentro, ci siamo macerati arrivando a questa partita. Siamo stati una gara sempre brava a costruire ma dovremo essere bravi a sfruttare anche altre soluzioni. Sono sconfitte che rimangono e che tolgono anche certezze, mi aspettavo una partita difficile. Bastava qualcosina in più, la fortuna bisogna andarsela a cercare, volevamo questa vittoria ed usciamo da questa gara con un po’ di rammarico”

SUL MERCATO: “I nostri centrocampisti hanno buone caratteristiche, le qualità ci sono, manca un po’ di fiducia. Sopratutto nel primo tempo siamo stati ordinati e siamo stati pericolosi, poi col passare del tempo lo siamo stati meno e ci siamo presi dei rischi. Ci sono le qualità per fare meglio, ci sono ancora tante partite per incidere”.

SU SUSO: “Tutto lo sviluppo offensivo con Ibra in futuro è tutto da studiare e da lavorare. Credo che la cosa importante sia mettere i giocatori di qualità in possesso di palla; oggi Suso poteva determinare il risultato e non ci è riuscito, è stato uno dei nostri limiti ma non solo Suso, anche gli altri che sono mancati nel concretizzare delle situazioni che potevano essere concretizzate diversamente”.

SUL RUOLO DI IBRA: “Sta facendo il centravanti, poi vedremo se giocheremo con lui ed un altro. Con Piatek? Si può fare, basta mantenere l’equilibrio di squadra, c’è tanto da fare ancora nel nostro lavoro, si può fare meglio”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live