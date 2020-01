Milan-Sampdoria, Krunic: “Ci è mancato solo il goal. Io come Nocerino? So che…”

Milan-Sampdoria, parla Krunic

MILANO – Rade Krunic, centrocampista rossonero, si è così espresso in mixed zone al termine di Milan-Sampdoria: “Dobbiamo assolutamente migliorare negli ultimi 20 metri ed essere più lucidi e più concreti. Oggi è mancato solo il gol”.

SU IBRA: “La sua presenza si sente, è un campione che con la sua classe migliora anche gli altri giocatori. Per risolvere il problema del gol può aiutarci lui, Piatek, possiamo fare tutti di più”.

KRUNIC COME NOCERINO?: "Mi ricordo di Nocerino che ha fatto molto bene con Ibra. Spero di sì, spero di poter fare bene come lui. Oggi ho avuto un'occasione importante che mi ha servito sempre Ibra però non sono riuscito a tirare bene e mi dispiace tanto".