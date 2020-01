Milan-Sampdoria, Ibrahimovic: “Manca fiducia, ci rialzeremo al 100%”

Milan-Sampdoria, parla Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Sampdoria: “Si sentiva tanta adrenalina, tanta emozione, mi riportava indietro a 9/10 anni. Il rapporto con i tifosi è sempre bello, mi dà tante motivazioni”.

SUL PROBLEMA DEL GOAL: “Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Sono qua da quattro giorni, proverò ad aiutare in tutti i modi. Manca un po’ di fiducia”.

SU RAFAEL LEAO: “Gli ho spiegato che movimenti deve fare, questa è tutta esperienza. Dobbiamo soffrire per il momento, i tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi. Lavoriamo e pensiamo positivo”.

SUL SUO INGRESSO: “Sono molto emozionato, in campo sono concentrato, volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva”.

Lo svedese, poi, si è così espresso a MilanTV: “Tanta emozione per il ritorno a San Siro, mi sentivo molto contento e carico. Avevo flashback di San Siro di 9-10 anni fa, volevo essere in campo e dare dietro a tutti i tifosi. È stato bello rivedere San Siro pieno”.

SU COSA SERVE ALLA SQUADRA: "Tanta fiducia davanti la porta, essere più concreti e più aggressivi. Per me manca fiducia nell'ultimo terzo di campo. Spero di poter portare queste cose alla squadra, bisogna essere più concreti davanti alla porta. Quando ti arriva l'occasione devi andarci per "ammazzare. Sono 100% sicuro che ci possiamo rialzare, passo dopo passo".