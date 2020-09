Milan, auguri a Rebic

MILANO – Oggi in casa Milan si festeggia il 27esimo compleanno di Ante Rebic, attaccante croato. Il neo numero 12 rossonero, dopo aver saltato per squalifica l’esordio stagionale ufficiale contro lo Shamrock Rovers in Europa League, tornerà titolare stasera contro il Bologna in Serie A. Suo obiettivo sarà continuare l’exploit del 2020 partito nella scorsa stagione: 11 reti e tanto ottimo lavoro. Tanti auguri Ante!