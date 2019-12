Milan, Rebic potrebbe andar via già a gennaio

Milan, via Rebic?

MILANO – Potrebbe essere già finita l'avventura di Ante Rebic con la maglia del Milan; il croato, arrivato in estate dall'Eintracht Francoforte con un prestito biennale con diritto di riscatto a 25 milioni di euro in una sorta di scambio (con le trattative slegato) con André Silva, non per niente convinto in questi primi mesi, non trovando spazio in rossonero (177 minuti spalmati in 7 presenze, di cui solo una da titolare). Molto probabile, a questo punto, il ritorno in Bundesliga di Rebic già a gennaio, il cui ingaggio verrebbe reinvestito dal Milan nell'acquisto di Ibrahimovic.