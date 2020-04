Milan, Rebic ha convinto ed è convinto di restare: il punto

Milan, le ultime su Rebic

MILANO – Non vorremmo scomodare San Paolo, ma quel Milan-Udinese del 19 gennaio 2020 sembra essere stata una sorta di folgorazione sulla via di Damasco per la stagione – e chissà, la carriera – di Ante Rebic. L’attaccante croato, arrivato in rossonero nelle ultime ore del mercato estivo dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dell’operazione che ha portato André Silva a compiere il percorso inverso, ha convinto tutti dopo una prima parte di stagione opaca. E, a quanto pare, ha convinto anche sé stesso.

NUMERI IMPORTANTI – Le statistiche del 18 rossonero, per l’appunto da gennaio in poi, sono certamente positive: 7 reti segnate, miglior marcatore della rosa di Pioli in stagione, e una presenza costante in fase offensiva, sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Rebic ha scalato le gerarchie dello scacchiere milanista, guadagnandosi la titolarità, a scapito di Rafael Leao, sulla fascia sinistra del 4-2-3-1, con licenza di occupare lo spazio in area liberato dalla presenza dominante di Ibrahimovic.

RISCATTO – Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’accordo siglato in estate tra Milan e Francoforte non è stato inserito nessun diritto di riscatto e quindi, sulla carta, Rebic il 30 giugno 2021 tornerà in Germania. Però, lo dicevamo prima: Rebic si è in primis convinto di voler restare e il Milan e il Milan si è convinto di voler riscattare Rebic. Se ne parlerà nella prossima stagione, quando la dirigenza rossonera siederà al tavolo con il club tedesco per trattare sulla cifra del riscatto (tra i 25 e i 40 milioni di euro) e con l’entourage del calciatore. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

⬇ NEL NOSTRO VIDEO RIASSUNTIVO TUTTE LE ULTIME NEWS SUL FUTURO DI IBRAHIMOVIC ⬇