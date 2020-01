Milan, Rebic entra e aggiorna due record: i numeri del croato

Milan, i record di Rebic

MILANO – Come riportato da acmilan.com, Ante Rebić ha ritrovato il gol in Serie A dopo 1540 giorni: non trovava la rete dal novembre 2015, con la maglia della Fiorentina; inoltre, è il primo giocatore del Milan ad aver segnato una doppietta da subentrato in Serie A da Giampaolo Pazzini nell’aprile 2013 (vs Catania). E il primo gol dell’attaccante croato (2 minuti e 12 secondi) è anche il più veloce per un subentrato rossonero in Serie A dal maggio 2016 (Luca Antonelli vs Frosinone dopo 46 secondi). CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live