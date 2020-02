Milan, Raiola in azione per Donnarumma e Ibrahimovic: le ultime

Milan, le ultime su Donnarumma e Ibrahimovic

MILANO – A volte ritornano, solo che stavolta con le parole – chiare – dei diretti interessati. Al Milan, oltre a tenere la banco la rincorsa verso la qualificazioni alle prossime coppe europee, si sta facendo strada anche il mercato, con due casi spinosi in seno ai rossoneri.

RINNOVO DONNARUMMA – “Il rinnovo di Gigio? – ha commentato Mino Raiola – Niente è impossibile ma non ne abbiamo mai parlato – ha spiegato Raiola –, io aspetto ancora le scuse dei tifosi del Milan, di tutti quelli che durante l’ultima trattativa per il rinnovo mi dicevano che io ero una m…”. Più che aspettare le scuse dei milanisti, in realtà, il procuratore olandese attende una mossa del Milan. La palla, dunque, passa alla dirigenza rossonera, che dovrà analizzare bene la questione sia dal punto di vista economico che sportivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo scenario più verosimile resta quello di una separazione a giugno.

"Gli consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. C'è un mezzo progetto, alla fine della stagione deciderà". Raiola, inoltre, si è così espresso sul futuro di Ibrahimovic. E se quel mezzo progetto fosse portarsi dal campo alla scrivania?