Milan, quasi impossibile l’arrivo di Demiral dalla Juventus

Milan, addio a Demiral?

MILANO – Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha cambiato i piani in difesa. In questo momento, l’obiettivo primario è Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona, e non più Merih Demiral, difensore della Juventus; le richieste per il centrale turco, infatti, sono troppo elevate ed il Milan non ha possibilità di spendere cifre elevate sul mercato. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live