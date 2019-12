Milan, quanto costa Todibo? Clausola di 150 milioni, ma…

Milan, quanto costa Todibo?

MILANO – Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e, secondo le ultime indiscrezioni, in questo momento il prescelto sarebbe Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona. Il classe 1999 ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, ma Maldini è consapevole di poterne trattare il cartellino sulla base di 20 milioni; ad oggi sembra improbabile l'ipotesi prestito, con i blaugrana che vorrebbero far solo e soltanto cassa dalla cessione di Todibo.