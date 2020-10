Milan, primo mini-stop stagionale: per la fuga è mancato solo Donnarumma

MILANO – Basta guardare il primo gol della Roma, quello segnato da Edin Dzeko per capire quanto il Milan abbia bisogno di Gigio Donnarumma. Oltre alla sfida di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga, Donnarumma (così come Hauge) salterà quasi certamente anche la trasferta di Udine, in programma alle 12:30 di domenica.

Nel pomeriggio di ieri il portierone rossonero ha postato sui suoi profili social un lungo messaggio per tranquillizzare i tifosi e spronare tutti a stare attenti contro questo nemico invisibile: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan”.

Niente fuga, dunque, per gli uomini di Pioli e per la sua banda scatenata. Persi per strada i primi due punti in una partenza fatta di sole vittorie. Resta comunque il primo posto solitario con due lunghezze di margine su Sassuolo e Napoli, tre sull’Inter.