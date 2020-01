Milan, presa la decisione definitiva su Piatek: i dettagli

Milan, Piatek via a titolo definitivo

MILANO – A Cagliari ha guardato i compagni per tutta la gara, alimentando i dubbi sulla sua permanenza al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, per l’appunto, Krzysztof Piatek rischia seriamente di dover salutare il Milan già nel corso del mercato di gennaio; per la sua cessione, comunque, il Milan ha le idee chiare: cessione a titolo definitivo per almeno 30 milioni di euro, con alla finestra il Tottenham di Mourinho in seguito al ko di Harry Kane e l’Aston Villa dopo l’infortunio di Wesley. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live