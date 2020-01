Milan, Piatek titolare e in vendita: il punto della situazione

Milan, Piatek titolare e in vendita

MILANO – Krzysztof Piatek giocherà titolare in Coppa Italia contro la SPAL, nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione in programma quest’oggi alle 18:00 a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la punta polacca avrà, dunque, l’occasione di mettersi in mostra anche perché, se nei prossimi giorni dovesse infatti arrivare un’offerta da almeno 30 milioni di euro, il Milan non esiterebbe a venderlo.

NON CI SONO OFFERTE – Gli estimatori non mancano, ma per il momento nessuno ha fatto un’offerta che potesse interessare realmente il Milan: Aston Villa, West Ham, Bayer Leverkusen hanno fatto dei sondaggi, il Tottenham pare il più interessato, data la necessità di un sostituto per l’infortunato Kane. Cosa succederà da qui alla chiusura del mercato di gennaio non ci è dato saperlo, ma è certo che stasera contro la SPAL Piatek avrà una chance importante per mettersi in mostra e attirare magari l’attenzione di altri club. CLICCA QUI>Intanto, Milan ad un passo dalla cessione di Ricardo Rodriguez: le cifre