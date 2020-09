Milan, Pezzella può arrivare con l’aiuto della… Roma

MILANO – In casa Milan si guarda con molto interesse alla Fiorentina. Non sono pochi i giocatori che piacciono a Maldini e Massara. Tra questi Pezzella, Milenkovic e, naturalmente, Chiesa. Il presidente della viola, però, non è disposto a fare sconti tanto da aver dichiarato di “stare trattano i rinnovi” dei due difensori. Nonostante ciò il centrale argentino, che ha il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe andare al Milan, grazie alla complicità della Roma. Infatti il club di Dan Friedkin, che ha acquistato Kumbulla, sta cercando di piazzare alcuni esuberi, tra Federico Fazio. Proprio l’ex Siviglia potrebbe finire alla corte di Iachini per circa 2 milioni di euro, liberando Pezzella al Milan.