Milan, per Todibo restano degli ostacoli duri da superare

Milan, le ultime su Todibo

MILANO – Il reparto arretrato necessita certamente dell’aggiunta di un centrale difensivo, date le prestazioni non esaltanti di Musacchio e la non certa continuità fisica e tecnica di Mattia Caldara. Il primo nome sulla lista di Boban e Maldini è Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 del Barcellona; per lui la trattativa è già avviata, con degli ostacoli importanti oltre alle rivali Bayer Leverkusen e Benfica: i blaugrana chiedono 25 milioni di euro con diritto di recompra, il Milan è fermo a 15 milioni. Il piano B corrisponde a Fofana, classe 2000 del Saint-Etienne, mentre è logicamente impossibile l’arrivo già a gennaio di Thiago Silva, visti gli obiettivi stagionali del PSG. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live