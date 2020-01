Milan, per la difesa in pole c’è Kjaer dell’Atalanta

Milan in pole per Kjaer

MILANO – Praticamente sfumato l’obiettivo Todibo, il Milan si dovrebbe cautelare in difesa con l’acquisto di Simon Kjaer, in prestito dal Siviglia all’Atalanta (al quale potrebbe finire Caldara, ma per ora non ci sono grosse conferme). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il danese potrebbe rappresentare l’opzione low cost giusta per i prossimi sei mesi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live