Milan, per Ibrahimovic è la prima doppietta all’esordio stagionale in Serie A

Milan, per Ibrahimovic è la prima doppietta all'esordio stagionale

MILANO – Per la prima volta in carriera Zlatan Ibrahimović ha realizzato più di un gol nella sua gara di debutto stagionale in Serie A – nei top-5 campionati europei ci è riuscito in altre due occasioni, nella Ligue 1 2012/13 e 2014/15. Lo svedese ha preso parte attiva a 16 reti in 16 gare di esordio stagionale nei top-5 campionati europei in carriera: 12 gol e quattro assist.