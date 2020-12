Milan-Parma, le statistiche e le curiosità dal 2 a 2 di San Siro

Milan-Parma, le statistiche e le curiosità

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un pari strappato con le unghie, con i denti, con il cuore. È un Milan gagliardo quello che in pieno recupero riacciuffa sul 2-2 il Parma, al termine di una gara incredibile, che ha visto i rossoneri colpire per 4 volte i legni della porta ducale. Al termine dei 90′ di San Siro, sono sette le statistiche maturate. Leggiamole:

1- Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2003/04.

2- I rossoneri sono rimasti imbattuti per 12 partite interne consecutive in Serie A per la prima volta dal 2013.

3- Theo Hernández è il primo difensore del Milan a segnare una doppietta in Serie A da Alessandro Nesta nell’ottobre 2009 contro il Chievo.

4- Negli ultimi 15 anni (dal 2004/05) Hakan Çalhanoğlu é il quarto giocatore di Serie A a colpire 3 legni nello stesso match, dopo Immobile nel 2017 (vs Bologna), Salah nel 2016 (vs Bologna) e Arturo Di Napoli nel 2005 (vs la Samp)

5- Il Milan ha colpito tre legni in una singola frazione di Serie A per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

6- Nessuna squadra ha colpito più legni del Milan (11) in questo campionato.

7- Dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid sabato, il Milan è rimasta l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio.

