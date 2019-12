Milan, Paquetà al PSG?

MILANO – Il Milan potrebbe decidere di cedere Lucas Paquetà al PSG. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe spuntata l'ipotesi dell'inserimento nella trattativa di Draxler come contropartita per abbassare la parte cash, con i rossoneri chiedono 35 milioni di euro per il brasiliano.