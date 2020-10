Milan, oggi i controlli per Rebic: pessimismo in vista del derby

Milan, oggi i controlli per Rebic

MILANO – Ante Rebic, probabilmente, non ha ancora smaltito la dolorisissima lussazione al gomito subita contro il Crotone. Se tale indiscrezione. verrà confermata anche dagli esami clinici in programma oggi, l’attaccante croato non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il derby di sabato. Rebic ha svolto una terapia conservativa e, anche per questo, non si vuole assolutamente forzare il suo rientro in campo.

Da Leao e Brahim Diaz e Saelemaekers, Pioli ha diverse carte a disposizione per provare a non far pesare più di tanto l’assenza di Rebic.