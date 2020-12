Milan, no al Papu e sì a Calhanoglu: decisa la strategia per il 10 rossonero

Milan, no al Papu e sì a Calhanoglu

MILANO – Il Milan è in testa alla classifica e si godrà un Natale davvero speciale, diverso da quelli (spesso tristi e nostalgici) degli ultimi 10 anni. Sono 34 i punti conquistati (esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20), frutto di 10 vittorie e 4 pareggi e 0 sconfitte. Nessuno ha fatto meglio del club di via Aldo Rossi nel 2020. 79 punti in totale e primo posto in questa speciale classifica, davanti alle certamente più attrezzate Inter e Juventus. Il Milan, di fatto, non perde mai: 26 partite di imbattibilità (unica squadra nei top-5 campionati europei imbattuta nel 2020-2021); l’attacco, inoltre, segna almeno due goal a partita da 15 giornate; nelle ultime 36 partite il Milan è stato sconfitto solo dal Lille nei gironi di Europa League 2020-2021 per 0-3.

Nonostante le tantissime assenze dell’ultimo periodo, dunque, Stefano Pioli crede nel suo gruppo e il gruppo gli fornisce sempre risposte positive. Ecco perché nel mercato di gennaio sarà importante toccare le giuste corde, non stravolgendo la squadra ma rinforzandolo nei punti necessari. Per questo motivo non andrà via Hakan Calhanoglu. Lo ha praticamente confermato lo stesso Pioli ai microfoni di DAZN: “Non penso che ci siano problemi per il rinnovo. Calha sta benissimo con noi e col club. Sono sicuro che la sua volontà sia quello di rimanere, poi c’è una trattativa. Club, area tecnica, io e il giocatore vogliamo la stessa cosa, ha raggiunto livelli importanti e può ancora crescere. Un giocatore su cui puntare”.

Ulteriore conferma, inoltre, è arrivata dalle parole di Paolo Maldini nel pre Milan-Lazio, sempre a DAZN; il direttore dell’area tecnica rossonera, infatti, ha chiuso le porte al Papu Gomez, paventato come possibile sostituto proprio di Calhanoglu al Milan: “Adesso parlare di mercato… Gomez è dell’Atalanta e siamo coperti in quel ruolo. Non abbiamo necessità in quel ruolo. Sarebbe brutto parlare ora di un giocatore che sta vivendo un momento delicato e che a quanto sappiamo non è sul mercato”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<