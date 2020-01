Milan, nel nuovo 4-4-2 di Pioli non c’è spazio per Paquetà

MILANO – Al di là del mercato, non si prospetta un girone di ritorno facile per Paquetà. Il brasiliano è di difficile collocazione tattica nel nuovo 4-4-2 di Pioli: saprà reinventarsi oppure il Milan sarà costretto a cederlo (solo e soltanto alle sue condizioni)?