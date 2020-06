Milan, Maldini a lavoro per il rinnovo di Donnarumma: le ultime

Milan, le ultime su Donnarumma

MILANO – Oltre alle questioni di campo, il Milan tiene sempre un occhio a quelle del “mercato interno” con diversi giocatori in scadenza fra uno o due anni. Primo fra questi, ovviamente, Gigio Donnarumma: il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021.

Gigio avvisato

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, “Il Milan, dopo tanto tempo, ha deciso di fissare un appuntamento con gli agenti di Donnarumma. Inoltre è stato avvisato pure Gigio dopo la partita con il Lecce, in cui Maldini gli ha detto che avrebbero chiamato Raiola. Da mercoledì 1 luglio in poi ogni giorno sarà buono per un appuntamento. Non è facile trovare un accordo, ma il giocatore non andrà via a zero”.

Possibili dettagli del contratto

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le parti si sarebbero avvicinate, con i rossoneri che hanno intenzione di offrire un accordo da 6 milioni di euro all’anno. Nel nuovo accordo dovrebbe esserci anche una clausola, oltre ad aver confermato la centralità del portiere all’interno del progetto del diavolo. Il Milan quindi ha deciso di venire incontro alle richieste dell’entourage del ragazzo, soprattutto con la clausola da 50 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live