Milan, Lecce o Genoa? Si potrebbe anche non giocare…

Milan, con chi si gioca?

MILANO – Resta a rischio, dopo il rinvio del match di Coppa Italia contro la Juventus, la prossima giornata del campionato di Serie A. Secondo le ultime disposizioni, in teoria, il Milan dovrebbe essere impegnato a San Siro (a porte chiuse) contro il Genoa lunedì 9 marzo alle 18:30, con lo slittamento di Lecce-Milan (e dell’intera 27esima giornata) a domenica 15 marzo. Le due gare, però potrebbero slittare a causa dello stop forzato alla Serie A per 30 giorni. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live