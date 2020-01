Milan, l’attacco delude e affonda: è il quarto peggiore in Serie A

Milan, solo 16 reti in 18 partite

MILANO – Il calcio è, spesso e volentieri, un gioco semplice e la regola basilare lo dimostra: per vincere bisogna segnare un goal in più dell’avversario e, di conseguenza, se non si segna non si possono vincere le partite. Lo sa bene il Milan, il quale, con la terza gara consecutiva senza reti (di cui due di fila a San Siro), diventa il quarto peggior attacco del campionato; in Serie A, infatti, i rossoneri contano 16 reti messe a segno in 18 partite giocate con solo Udinese, Sampdoria e SPAL che hanno fatto di peggio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live