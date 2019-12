Milan, l’arrivo di Ibrahimovic decide le strategie per l’attacco?

Milan, le ultime per l’attacco

MILANO – L'acquisto di Ibrahimovic sbarra la strada a possibili colpi in entrata in questo reparto, anche se le eventuali uscite di Piatek, su sui si muove la Fiorentina, e sopratutto di Rebic, che tornerebbe volentieri in Germania, potrebbero costringe la dirigenza del Milan a nuovi acquisti. Difficile la pista Depay, alimentata dal post di benvenuto di ieri dell'olandese per l'amico Ibra.