Milan, l’acquisto di Todibo sarebbe legato alle cessioni

MILANO – Come riportato La Gazzetta dello Sport, "Todibo piace e ha già dato il suo ok al trasferimento, ma le disponibilità per il mercato di gennaio sono legate alle cessioni e per ora nulla si è mosso. Ricardo Rodriguez, Kessie, magari Suso: questi sono i giocatori che potrebbero essere sacrificati alla necessità di ristrutturare la squadra".