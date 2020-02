Milan-Juve, Calhanoglu non ci sta: “No comment”

Milan, il (no) commento di Calhanoglu

MILANO – In seguito alla delusione post partita, normale dopo la grande prestazione di ieri arrivata, però, senza la vittoria, Hakan Calhanoglu si è lasciato andare sui social, pubblicando, tra le Stories di Instagram, una foto particolare. Essa paragona due momenti: il fallo di mano di Calabria di ieri sulla rovesciata di Cristiano Ronaldo e il fallo di mano di Alex Sandro, su cross dello stesso 10 turco, in Juventus-Milan di campionato della passata stagione; in quella occasione, però, l’arbitro Fabbri, dopo consulto VAR, non concedette il rigore al Milan, al contrario di quanto fatto ieri sera dal suo collega Valeri. Alla foto, Calhanoglu ha allegato il testo: “No comment”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live