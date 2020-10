Milan, incontrati gli agenti di Kabak e contattato lo Schalke: le ultime

Milan, le ultime su Kabak

MILANO – Dopo gli addii alle piste Milenkovic, Tomiyasu e Nastasic, il Milan ha ripreso i contatti per Ozan Kabak. Nella mattinata di oggi i vertici di via Aldo Rossi hanno discusso con l’entourage del difensore centrale turco classe 2000: lo spazio per trattare c’è, ma, al di là della volontà del calciatore, c’è da convincere lo Schalke04.

Il club tedesco è in difficoltà economiche, ma non mollerà il giocatore a poco prezzo. Il Milan, dal canto suo, offre 15 milioni di euro, con la possibilità di alzare l’offerta fino ai 20. Come riporta MilanNews.it, però, c’è una forbice di 10 milioni di euro tra domanda e offerta. La trattativa prosegue ma resta difficile, con i rossoneri che valutano anche altri calciatori.