Milan, il retroscena su Balotelli: “Dovevo andare alla Juve”

Balotelli racconta un curioso retroscena sul suo passaggio al Milan, svelando che inizialmente il suo trasferimento era destinato alla Juve.

Mario Balotelli è stato tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’incontro, l’ex attaccante rossonero ha toccato diversi temi legati alla sua carriera, svelando anche un curioso retroscena sul suo primo ritorno in Italia, quando lasciò il Manchester City per approdare al Milan.

Il retroscena sul trasferimento al Milan

“In teoria dovevo andare alla Juventus, ma con Mino Raiola abbiamo fatto una scappata a Milano e alla fine sono andato al Milan. Ma io lascio Manchester per tornare in Italia e vado a Torino per andare alla Juventus“.

Un dettaglio che aggiunge un tassello in più alla storia del suo trasferimento, avvenuto nel gennaio 2013. Balotelli scelse poi di vestire la maglia rossonera e fu uno dei trascinatori di quel finale di stagione. Milan che mise in atto una rimonta eccezionale e concluse il campionato al terzo posto, qualificandosi per la Champions League, l’allenatore ai tempi era proprio Massimiliano Allegri.