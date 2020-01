Milan, il paradosso Suso potrebbe finire (presto) in panchina

Milan, panchina per Suso?

MILANO – Come riporta Tuttosport, Suso è il paradosso del Milan: ogni allenatore rossonero non può fare a meno di schierarlo, mentre i tifosi milanisti non ne possono letteralmente più di lui. Cosa succederà, dunque? Per far fuori lo spagnolo dalla formazione titolare, Stefano Pioli potrebbe “sfruttare” l’arrivo di Ibrahimovic e scegliere di cambiare modulo, passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2, con lo svedese e Leao in avanti e Calhanoglu o Bonaventura alle loro spalle.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live