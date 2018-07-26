Notizie Milan, il programma rossonero in vista del Frosinone
R. I. Milanista Redazione Il Milanista
La squadra, a Milanello, inizierà a prepararsi per l'ultima stagionale a San Siro.
La squadra, a Milanello, inizierà a prepararsi per l'ultima stagionale a San Siro.
Le parole di Biglia a MilanTV
Le parole di Reina, Musacchio e Calabria in mixed zone.
Le parole di Gennaro Gattuso in mixed zone.
Il video del curioso siparietto tra Gattuso e Mourinho.
Il racconto dell'esordio con la maglia del Milan di Pepe Reina.