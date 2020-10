Milan, Ibrahimovic e la ventata di ‘fresh air’ in vista del derby

Milan, Ibrahimovic è tornato

MILANO – “Fresh air”. Con queste due parole Zlatan Ibrahimovic ha sottoscritto un post sul suo profilo Instagram che lo ritrae in azione a Milanello. Finalmente, aggiungiamo noi. Lo svedese è tornato e lo ha fatto in grande stile: in goal nella mini partitella di ieri e una ventata di aria fresca – per restare in tema social – per tutto il gruppo rossonero. In campo si è quindi rivisto il solito Ibrahimovic, ma è chiaro che i prossimi allenamento saranno fondamentali per aiutarlo a ritrovare la forma migliore.

C’è tanto entusiasmo attorno al Milan, sia per la posizione di classifica che per il recupero degli infortunati: oltre ad Ibrahimovic nel derby ci sarà sicuramente anche Romagnoli, con diverse chance per il rientro di Rebic.