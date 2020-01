Milan, goal e assist per Piatek: quale sarà ora il suo futuro?

Milan, quale futuro per Piatek?

MILANO – Con il goal e l’assist messi a referto contro la SPAL, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Krzysztof Piatek si è guadagnato una serata da applausi, ma – non ancora – la conferma della sua permanenza in rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, una prestazione del genere cambia certamente l’umore dell’attaccante, sotto i tacchi (fino a ieri sera) a causa dei pochissimi goal segnati (l’ultimo su rigore l’8 dicembre a Bologna), e ne alimenta le speranze in vista di un duello con Leao per affiancare Ibrahimovic in attacco nel Milan titolare.

IL FUTURO – Il polacco, però, resta in vetrina. Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, è stato piuttosto chiaro: se dovesse arrivare un’offerta da 30 milioni di euro l’attaccante può lasciare il rossonero. Su di lui c’è l’interesse del Tottenham, ma non ancora una proposta ufficiale. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live