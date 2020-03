Milan-Genoa, il peggiore in campo: Theo poco concentrato

Milan-Genoa, il peggiore in campo è Theo Hernandez

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri in Milan-Genoa è Theo Hernandez. Il terzino franco-spagnolo è in una comprensibile fase involutiva rispetto alla prima parte di stagione, ma certi errori non si possono perdonare: i due goal del Genoa arrivano entrambi dalla sua parte, con il primo che, tra l'altro, vede il 19 perdere malamente un contrasto con Sanabria che lo vedeva in netto vantaggio. Poco preciso anche in fase offensiva.