Milan-Genoa, il migliore in campo: Ibra unica nota lieta

Milan-Genoa, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri di Milan-Genoa è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha trovato un’ottima condizione fisica e, a confronto con le prime gare in rossonero, corre molto di più per tutto l’arco della metà campo avversaria, arretrando a cercare palla sulla trequarti e facendosi trovare pronto, all’occorrenza, in area di rigore. È l’unico rossonero in grado di strappare la sufficienza, anche grazie al goal della bandiera messo a segno all’85esimo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live