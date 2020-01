Milan, futuro al Max: panchina ad Allegri e nuove strategie

Milan, Allegri in panchina per l’anno prossimo?

MILANO – La stagione in corso, assolutamente negativa sotto tutti gli aspetti tecnici, potrebbe essere semplicemente di passaggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del Milan sarebbe al Max; i rossoneri, infatti, starebbero seriamente pensando di affidare la panchina a Massimiliano Allegri per la prossima stagione, consegnandoli le chiavi della squadra e del nuovo progetto.

Esso, in sostanza, consisterebbe nel far cassa con gli attuali big della rosa (Piatek, Suso e Calhanoglu su tutti), tenere Gigio Donnarumma per poi, guidati dalla mano sapiente dell'ex tecnico della Juventus, investire sul mercato per la costruzione di una rosa ad immagine e somiglianza del nuovo allenatore e della storia gloriosa del Milan.