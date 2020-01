Milan formato trasferta

MILANO – Nel girone d’andata appena concluso il Milan ha collezionato più punti in trasferta di quelli conquistati tra le mura amiche di San Siro. In particolare il club di via Aldo Rossi sembra essere una squadra formato trasferta in questa stagione, visti i 15 punti totalizzati fino ad ora lontano da San Siro sui 25 totali. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live