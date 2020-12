Milan, ecco i convocati di Pioli: fuori anche Bennacer

MILANO – Con una nota sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha diramato la lista dei convocati per la sfida odierna contro la Sampdoria. Pioli, oltre a Ibrahimovic e Kjaer, dovrà rinunciare anche a Bennacer.

“Dopo il bel successo casalingo contro la Fiorentina, i rossoneri riprendono il filo in Serie A. Con Mister Pioli in panchina ma con qualche assenza a cui ovviare, ecco la lista dei convocati rossoneri per la sfida delle 20.45 di oggi a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.”

